В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован после пожара из-за сигареты

Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера в 7:00 утра. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на площади 3 кв. м.

На место прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава. С помощью спасательных устройств из дома было спасено семь человек. Пожар был потушен в течение трех минут.