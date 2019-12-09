В Нижнем Тагиле мужчина госпитализирован после пожара из-за сигареты
Сегодня, 11:28ОбществоФото: pixabay.com
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Сегодня в Нижнем Тагиле по улице Карла Либкнехта, 23 мужчина пострадал при пожаре из-за неосторожности во время курения, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера в 7:00 утра. Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на площади 3 кв. м.
На место прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава. С помощью спасательных устройств из дома было спасено семь человек. Пожар был потушен в течение трех минут.
Хозяин квартиры, мужчина 1978 года рождения, отравился продуктами горения. В результате он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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