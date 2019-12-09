В Нижнем Тагиле в ходе рейда ГИБДД выявила шесть нетрезвых водителей
Сегодня, 17:08ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле в период времени с 20 часов 00 минут 07.12.2019 до 01 часов 00 минут 08.12.2019 года был проведен профилактический рейд сотрудниками ГИБДД, в результате которого было выявлено шесть фактов управления автомобилем в нетрезвом виде, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
На одного из водителей было возбуждено уголовное дело по статье за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течение года.
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Кроме того, было остановлено трое водителей, управлявших автомобилем без прав.
Профилактическое мероприятие было проведено в связи с тем, что на дорогах участились случаи ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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