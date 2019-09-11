В Нижнем Тагиле за три дня рейдов выявлены 38 нарушений правил перевозки детей

В Нижнем Тагиле и ГГО за восемь месяцев 2019 года в ДТП погибли трое детей, 31 ребенок получил травмы. Из травмированных детей 12 перевозились в автомобилях в качестве пассажиров.

7 сентября во время рейда сотрудники Госавтоинспекции пресекли 14 нарушений ПДД, касающихся перевозки детей, 21 водитель не использовал ремни безопасности при перевозке маленьких пассажиров. 8 сентября нарушили правила безопасности при перевозке детей трое водителей, семь тагильчан нарушили правила использования ремней безопасности. 9 сентября также было пресечено 21 нарушение ПДД и 13 нарушений правил пользования ремнями безопасности.