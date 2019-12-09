В Свердловской области коллекторскую фирму закрыли после жалобы президенту РФ
В Свердловской области судом была запрещена деятельность одной из коллекторских организаций после того, как на нее поступила жалоба в администрацию президента РФ, сообщает Znak.
Местная жительница обратилась с заявлением в администрацию президента РФ на звонки коллекторов. Женщина просрочила кредит, полученный в микрофинансовой организации. Коллекторы начали звонить на номер телефона заемщицы и школы, где она работала. Когда она сказала, что погасить задолженность пока не может, на телефонный номер школы два часа без перерыва поступали телефонные звонки. При этом звонивший не вступал в разговор, а просто клал трубку. В результате работа учебного заведения была парализована. Одновременно с этим звонки поступали на личный номер заемщицы.
Позднее женщине стало известно, что ее долг передан коллекторской организации.
В результате работниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц УФССП России было возбуждено дело об административном правонарушении 1 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).
Проверка показала, что номера телефонов, откуда поступали звонки, действительно принадлежат коллекторам. Они звонили по 72 раза в сутки, что запрещено законом. По решению суда организации был наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Позднее, организация была исключена из государственного реестра за многочисленные нарушения в плане взыскания задолженности с физических лиц.