В Свердловской области коллекторскую фирму закрыли после жалобы президенту РФ

Местная жительница обратилась с заявлением в администрацию президента РФ на звонки коллекторов. Женщина просрочила кредит, полученный в микрофинансовой организации. Коллекторы начали звонить на номер телефона заемщицы и школы, где она работала. Когда она сказала, что погасить задолженность пока не может, на телефонный номер школы два часа без перерыва поступали телефонные звонки. При этом звонивший не вступал в разговор, а просто клал трубку. В результате работа учебного заведения была парализована. Одновременно с этим звонки поступали на личный номер заемщицы.