Хотела заработать: жительница Кушвы незаконно торговала самогоном

Полицейские изъяли у женщины самогонный аппарат на 20 литров и бутылка со спиртосодержащим веществом. 45-летняя женщина неоднократно привлекалась к ответственности за торговлю алкогольной продукцией.

Женщина пояснила, что занималась торговлей, чтобы заработать деньги, и поправить свое материальное положение. Однако, по сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, изготовление спиртного обходилось в немалые суммы, которыми женщина могла распорядиться на свое усмотрение.