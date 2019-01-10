Хотела заработать: жительница Кушвы незаконно торговала самогоном
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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45-летняя жительница Кушвы незаконно торговала самогоном. Она неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.
Сюжеты: Кушва
Полицейские изъяли у женщины самогонный аппарат на 20 литров и бутылка со спиртосодержащим веществом. 45-летняя женщина неоднократно привлекалась к ответственности за торговлю алкогольной продукцией.
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Женщина пояснила, что занималась торговлей, чтобы заработать деньги, и поправить свое материальное положение. Однако, по сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, изготовление спиртного обходилось в немалые суммы, которыми женщина могла распорядиться на свое усмотрение.
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