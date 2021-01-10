Вор-таксист и огромные очереди за справками. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге родители выстроились в огромную очередь в детскую поликлинику, для того, чтобы получить справки об эпидблагополучии в садик. При этом они отметили, что о такой необходимости их предупредили только накануне. Народу было настолько много, что родителям пришлось стоять на улице. Кроме того, в здании поликлиники было объявление, что такая справка для всех не требуется, а выдают ее только тем, кто переболел. В результате воспитатели разрешили приходить 11 января в садики без справки.