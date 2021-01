Вор-таксист и огромные очереди за справками. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 10 января.

В Екатеринбурге родители выстроились в огромную очередь в детскую поликлинику, для того, чтобы получить справки об эпидблагополучии в садик. При этом они отметили, что о такой необходимости их предупредили только накануне. Народу было настолько много, что родителям пришлось стоять на улице. Кроме того, в здании поликлиники было объявление, что такая справка для всех не требуется, а выдают ее только тем, кто переболел. В результате воспитатели разрешили приходить 11 января в садики без справки. «Полный треш»: уральцы выстроились в огромную очередь ради получения справки в садик В Нижнем Тагиле семья с двумя детьми просит помощи после того, как у них сгорел дом на Гальянке. Пожар произошел 9 января на улице Рябиновая, пока муж был на работе. Соседи разбудили спавшую супругу и помогли через окно выбраться детям, один из которых имеет инвалидность. После сообщений в соцсетях откликнулось много человек, они помогли погорельцам одеждой и обувью. Пострадавшая хозяйка благодарна всем за это. Также она просит неравнодушных помочь восстановить для жилья пристрой, который не пострадал при пожаре. В Нижнем Тагиле семья из сгоревшего на Гальянке дома нуждается в помощи В Нижнем Тагиле водитель-таксист сервиса «Везет» погрузил к себе в машину огнетушитель и набор инструментов, которые забыл на мойке другой автолюбитель. После этого он уехал. Позже потерпевший вернулся за забытыми вещами и не обнаружил их. В такси отказались помочь, сказав, что не разглашают данные водителей. В Нижнем Тагиле водитель машины с наклейками «Везет» забрал забытые на автомойке вещи В Нижнем Тагиле 9 января вечером на улице Землячки произошел пожар в трансформаторной подстанции. При этом без электричества остались все дома в округе. По словам местных жителей, в аварийной службе им ответили: «Пусть горит». На место пожара выезжала пожарная бригада, но им не пришлось тушить его. Огонь погас после отключения трансформаторной станции от электропитания. «Пусть горит»: в Нижнем Тагиле на Землячки загорелась трансформаторная подстанция

