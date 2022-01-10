Мужчина убил случайного прохожего в Екатеринбурге и получил 11 лет колонии

Мужчина убил случайного прохожего в Екатеринбурге и получил 11 лет колонии
Мужчина убил случайного прохожего в Екатеринбурге и получил 11 лет колонии
Сегодня, 22:42ОбществоФото: 1MI
Уроженец Арамиля Александр получил 11 лет заключения за то, что убил случайного прохожего. Приговор вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В результате мужчина признан виновным по трем статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Грабеж», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие выяснило, что преступление произошло 22 декабря 2019 года. В тот день мужчина, находясь в состоянии опьянения, гулял вместе с друзьями. Когда мимо них прошел незнакомый гражданин, обвиняемый ударил его кулаком по лицу. После чего три раза ногой в голову. Уралец пытался скрыться, но Александр все равно его догнал и сорвал с шеи золотую цепь и крестик.

28 июля 2020 года мужчина также пил алкоголь во дворе дома в Екатеринбурге и ударил незнакомого человека. Один раз в лицо, после чего избил его ногами и руками по туловищу и голове. Мужчина умер в больнице.

Напомним, житель Екатеринбурга, который избил пенсионера, позже умершего от полученных травм, получил штраф и обязательные работы. Теперь сын погибшего оспаривает решение.

Сюжеты:
Екатеринбург
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