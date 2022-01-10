Мужчина убил случайного прохожего в Екатеринбурге и получил 11 лет колонии

Следствие выяснило, что преступление произошло 22 декабря 2019 года. В тот день мужчина, находясь в состоянии опьянения, гулял вместе с друзьями. Когда мимо них прошел незнакомый гражданин, обвиняемый ударил его кулаком по лицу. После чего три раза ногой в голову. Уралец пытался скрыться, но Александр все равно его догнал и сорвал с шеи золотую цепь и крестик.