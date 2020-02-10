Депутат Госдумы предложил запретить изымать домашних животных за долги

Олег Михеев уверен, что арест домашних животных может спровоцировать людей брать новые займы, чтобы рассчитаться с долгами и вернуть питомцев.

По закону, у граждан нельзя изымать животных, которые не используются в коммерческих целях.

Однако речь в тексте закона идет о скоте и других сельскохозяйственных животных. А о домашних питомцах ни слова, пишет он.

Михеев подчеркнул, что в Гражданском кодексе, действовавшем до 1993 года, был представлен список из 300 позиций, в котором перечислялось все имущество, которое изымать нельзя.