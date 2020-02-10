Депутат Госдумы предложил запретить изымать домашних животных за долги
Сегодня, 09:29ОбществоФото: pixabay.com
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Депутат Госдумы Олег Михеев внес законопроект, который предлагает запретить судебным приставам забирать домашних животных за долги, сообщает «Российская газета».
Олег Михеев уверен, что арест домашних животных может спровоцировать людей брать новые займы, чтобы рассчитаться с долгами и вернуть питомцев.
По закону, у граждан нельзя изымать животных, которые не используются в коммерческих целях.
Однако речь в тексте закона идет о скоте и других сельскохозяйственных животных. А о домашних питомцах ни слова, пишет он.
Михеев подчеркнул, что в Гражданском кодексе, действовавшем до 1993 года, был представлен список из 300 позиций, в котором перечислялось все имущество, которое изымать нельзя.
Вплоть до единственной кровати, комплекта белья, зимней одежды… и животных! Полагаю, нам просто надо вернуться к этой разумной норме, сказал автор законопроекта.
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