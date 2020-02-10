В Екатеринбурге новый Генконсул КНР закрыт на карантин в своей резиденции
Сегодня, 12:30ОбществоФото: pixabay.com
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Генконсул Китайской народной Руспублики помещен на карантин в Екатеринбурге, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова.
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Генконсул будет пребывать в своей резиденции в течение 14 дней.
Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям, рассказал изданию Харлов.
По информации Ура.ру, речь идет о жилой зоне, расположенной на территории генерального консульства КНР в Екатеринбурге на улице Чайковского, 45.
Также Харлов уточнил, что встреча нового генконсула с губернатором области не запланирована, так как соответствующей просьбы не поступало.
Напомним, в Екатеринбурге на базе санатория «Бодрость» была создана карантинная зона для прибывших в Свердловскую область граждан Китая. Иностранцы, которые не имеют признаков заболевания, будут в течение двух недель находиться под контролем медиков.
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