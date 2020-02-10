В Екатеринбурге новый Генконсул КНР закрыт на карантин в своей резиденции

Генконсул будет пребывать в своей резиденции в течение 14 дней.

Он находится в резиденции, пока не приступил к своим обязанностям, рассказал изданию Харлов.

По информации Ура.ру, речь идет о жилой зоне, расположенной на территории генерального консульства КНР в Екатеринбурге на улице Чайковского, 45.

Также Харлов уточнил, что встреча нового генконсула с губернатором области не запланирована, так как соответствующей просьбы не поступало.