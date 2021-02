В Невьянске начальник колонии обвиняется во взятке за поблажки заключенным

В Невьянске начальник ИК-46 обвиняется во взятке от заключенных за предоставление покровительства, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

По версии следователей, начальник исправительной колонии № 46 получал взятки от заключенных в крупном размере. В ответ он обеспечивал им покровительство и закрывал глаза на инциденты, которые по долгу службы должен был отметить. Деньги он получал через посредника. Случаи были выявлены в ходе проверки, которую провели сотрудники ФСИН и региональной ФСБ. В отношении подозреваемого и его сообщника возбуждены уголовные дела. Начальника подозревают в нарушении закона по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), а посредника по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере). Руководителю ИК-46 грозит до 12 лет лишения свободы. Напомним, 6 февраля стало известно, как житель Екатеринбурга предложил взятку сотруднику ГИБДД. Инспектор остановил водителя и отметил, что у него не пристегнут ремень безопасности. Автолюбитель предложил инспектору «решить вопрос на месте», однако полицейский отказался. Тогда житель столицы Урала положил денежные средства на переднюю панель полицейской машины. Сотрудник ГИБДД вызвал следственно-оперативную группу. За взятку свердловчанину грозит до одного года лишения свободы. В Екатеринбурге бывший замначальник регионального УФССП получила восемь лет за взятку

