Жители Нижнего Тагила начали получать проиндексированные пенсии

Жители Нижнего Тагила начали получать проиндексированные пенсии
Жители Нижнего Тагила начали получать проиндексированные пенсии
Сегодня, 11:14ОбществоФото: pixabay.com

Неработающие тагильчане начали получать проиндексированные на 8,6% пенсии

Жители российских городов, в том числе Нижнего Тагила, начали получать проиндексированные пенсии. Приходить в отделения ПФР за социальными выплатами отделения ПФР не нужно, так как денежные средства перечисляются на банковские карты.

Изначально пенсии в России хотели поднять на процент инфляции, который в декабре 2021 года достигал 8,4%. Однако президент Владимир Путин распорядился об индексации в размере 8,6%. И с февраля этого года неработающие граждане получают денег чуть больше, нежели в прошлом году. Коснулось это всех регионов России.

«Подросшие» пенсии в Нижнем Тагиле неработающим мужчинам и женщинам выплачивают с 3 февраля. К этим выплатам приплюсованы остатки пенсий за январь предыдущего года. То есть, доплата, которая образовалась в результате перерасчета с 5,9% до 8,6%.

Всего на сегодня страховые пенсии получают 949 748 официально неработающих жителей Свердловской области. Размер ежемесячной выплаты по старости вырос неодинаково, отмечает газета «Тагильский рабочий». Его средний размер в регионе теперь составляет 18 984 рубля.

Например, если пенсия по инвалидности в прошлом году была 11 487 рублей, то после перерасчета на руки выдадут 12 475 рублей. А после индексации пенсии по старости в размере 18 626 рублей ее обладатель получит 20 228 рублей. Надбавки составляют 988 и 1602 рубля, соответственно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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