Житель Челябинска хочет при разводе разделить кредит на увеличение груди супруги

Житель Челябинска во время развода просит суд разделить кредит на увеличение груди супруги, который был взят в браке. Мужчина считает, что не должен в одиночку выплачивать деньги за то, что больше не увидит.

Общая сумма кредита составила примерно 200 тысяч рублей, рассказал Ура.ру адвокат мужчины Александр Щербинин. В материалах суда также фигурирует разделение недвижимости и другого имущества. Юрист рассказал, что долги разделить можно, но необходимо доказать, что средства были потрачены на семейные нужды, либо взяты с согласия супруги. Женщина же утверждает, что решилась на операции не по собственному желанию. Супруги радовались новой внешности жены около года, пока не решили расторгнуть семейные отношения,отметил Александр Щербинин.

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