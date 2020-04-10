В Москве из-за коронавируса вводится пропускной режим

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Сергей Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима, пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Сначала пропуска выдадут москвичам для поездок на работу, позднее для иных целей. Пропускную систему планируют ввести со следующей недели. Собянин пояснил, что согласовал меру с руководством страны. Также городские власти будут проверять достоверность сведений, которые сообщат граждане для получения пропусков.
Мэр отметил, что ситуация с заражением коронавирусом в столице становится все сложнее.
Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300, сказал Собянин.
Кроме того, с 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу практически все предприятия.
Напомним, что в России выявили 11 917 больных коронавирусом, 7822 из них — в Москве.
Карта распространения коронавируса в России
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