В Москве из-за коронавируса вводится пропускной режим

Сначала пропуска выдадут москвичам для поездок на работу, позднее для иных целей. Пропускную систему планируют ввести со следующей недели. Собянин пояснил, что согласовал меру с руководством страны. Также городские власти будут проверять достоверность сведений, которые сообщат граждане для получения пропусков.

Мэр отметил, что ситуация с заражением коронавирусом в столице становится все сложнее.

Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300, сказал Собянин.

Кроме того, с 13 по 19 апреля в Москве приостановят работу практически все предприятия.

Напомним, что в России выявили 11 917 больных коронавирусом, 7822 из них — в Москве.