Минпросвещения разработало правила проведения ЕГЭ в условия эпидемии коронавируса

По словам замглавы министерства Дмитрия Глушко, предлагается зигзагообразная рассадка школьников на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, учащимся будут мерить температуру и дезинфицировать руки.

Также замминистра уточнил, что вопрос о переносе сроков сдачи ЕГЭ пока не стоит. Решение будет принято после 12 мая. Сейчас начало проведение экзаменов назначено 8 июня.