Минпросвещения разработало правила проведения ЕГЭ в условия эпидемии коронавируса
Сегодня, 15:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработало ряд правил проведения Единого государственного экзамена на фоне распространения коронавируса, пишет РИА Новости.
Сюжеты: Коронавирус
По словам замглавы министерства Дмитрия Глушко, предлагается зигзагообразная рассадка школьников на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, учащимся будут мерить температуру и дезинфицировать руки.
Также замминистра уточнил, что вопрос о переносе сроков сдачи ЕГЭ пока не стоит. Решение будет принято после 12 мая. Сейчас начало проведение экзаменов назначено 8 июня.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей