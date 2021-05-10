Галограмму уральского разведчика Кузнецова можно увидеть на открывшейся выставке

В годы Великой Отечественной войны, Николай Кузнецов был заброшен в тыл к немцам на Украину в качестве обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Уралец собирал информацию у германских офицеров и передавал в СССР. В марте 1944 года разведчик погиб в бою с украинскими националистами, ему посмертно присвоено звание героя Советского Союза за мужество и героизм.