Галограмму уральского разведчика Кузнецова можно увидеть на открывшейся выставке

Галограмму уральского разведчика Кузнецова можно увидеть на открывшейся выставке
Галограмму уральского разведчика Кузнецова можно увидеть на открывшейся выставке
Сегодня, 13:35ОбществоФото: Яндекс.Карты
Выставка, посвященная уральскому разведчику Николаю Кузнецову, открылась в Екатеринбурге 9 мая. На ней можно увидеть галограмму героя Советского Союза.

Посетить ее можно на площадке исторического парка «Россия — моя история», там представлены документы из архива, последний из которых был рассекречен в мае 2021 года.

Кузнецов — человек, который сегодня по праву считается разведчиком номер один в мире, цитирует ТАСС мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Он отметил, что мультимедийный формат выставки привлечет молодежь и детей. Так, на стенах находятся специальные сенсоры, прикоснувшись к которым посетители могут узнать факты из биографии Кузнецова. На выставке есть образцы портативной рации для азбуки Морзе, а также множество других интерактивных элементов.

Кроме того, на выставке представлена голограмма самого разведчика, которая в течение 18 минут рассказывает гостям о его жизни. Роль Кузнецова играет актер Павел Зелинский.

В годы Великой Отечественной войны, Николай Кузнецов был заброшен в тыл к немцам на Украину в качестве обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Уралец собирал информацию у германских офицеров и передавал в СССР. В марте 1944 года разведчик погиб в бою с украинскими националистами, ему посмертно присвоено звание героя Советского Союза за мужество и героизм.

Напомним, в Екатеринбурге в сентябре 2020 года в историческом парке «Россия — моя история» в честь дня воинской славы России была открыта мультимедийная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьвыставкаразведкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы