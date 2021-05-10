Поиски 55-летней женщины начались в Свердловской области

Поиски 55-летней женщины начались в Свердловской области
Поиски 55-летней женщины начались в Свердловской области
Сегодня, 22:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Поиски 55-летней женщины из Артемовского района, которая пропала еще четыре назад, начались в Свердловской области.

В селе Покровское Артемовского городского округа начались поиски Елены Николаевны Першиной, 1965 года рождения. О местонахождении женщины не известно с 6 мая.

Разыскиваемая женщина, о которой идет речь, ушла из дома еще 6 мая. Сообщение о таинственном исчезновении в органы внутренних дел сделала ее дочь. Когда сотрудники полиции прибыли по месту жительства женщины, дом был закрыт снаружи на замок. Разыскиваемая проживала с сыном, хотя у нее есть еще и дочь. В последнее время женщина употребляла спиртное. Сыщики уголовного розыска устанавливают круг ее общения, подготовили ориентировки на ее розыск всем нарядам свердловского гарнизона полиции,рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

К поиску пропавшей женщины органы внутренних дел привлекли и поисковые отряды.

Сообщить информацию о пропавшей Елене Першиной можно в полицию по линии 02 или в поисковый отряд «Лиза Алерт» по телефону: 89043831748.

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