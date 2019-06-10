В Свердловской области количество браков сократилось на 1,7 тысячи

В период с января по апрель 2019 года свердловчане создали 6 000 новых семей, за аналогичный период 2018 года в регионе было зарегистрировано 7,7 тысячи браков. Также за указанный период уменьшилось количество разводов. Так за четыре месяца 2019 года были оформлены 5 000 разводов, в 2018 году их было 6,4 тысячи.