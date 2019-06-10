В Свердловской области количество браков сократилось на 1,7 тысячи
Сегодня, 18:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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За четыре месяца 2019 года количество зарегистрированных браков в свердловской области сократилось на 1,7 тысячи, сообщает «Областная газета», ссылаясь на Свердловскстат.
В период с января по апрель 2019 года свердловчане создали 6 000 новых семей, за аналогичный период 2018 года в регионе было зарегистрировано 7,7 тысячи браков. Также за указанный период уменьшилось количество разводов. Так за четыре месяца 2019 года были оформлены 5 000 разводов, в 2018 году их было 6,4 тысячи.
Напомним, в 2018 году 2,8 тысячи свердловских семей улучшили свои жилищные условия. 513 молодых семей заехали в новые квартиры, 266 семей переехали из аварийного жилья, 86 многодетных семей увеличили размер жилплощади, 77 инвалидов и 76 ветеранов боевых действий смогли улучшить жилищные условия. Однако, по сравнению с 2017 годом, количество семей, улучшивших свои жилищные условия, сократилось на 600.
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