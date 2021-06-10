В 5,1 млн обойдется ремонт ЛЭП в селе Покровское под Нижним Тагилом

Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия: расставить машины, механизмы и приспособления. Затем подрядчик должен подготовить стойки, просверлить котлованы, установить опоры, крюки, траверсы и изоляторы. Следующими этапами в документации значатся прокладка заземлительных опор, раскатка и натяжение проводов. После этого объект может быть принят в эксплуатацию.