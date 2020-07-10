Глава свердловской региональной энергетической комиссии был понижен в должности
Сегодня, 11:41ОбществоФото: pixabay.com
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Председатель Региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов был понижен в должности. Теперь он выполняет обязанности заместителя нового руководителя, который еще не был представлен, пишет ЕАН.
Напомним, ранее отставки Гришанова требовала ФАС. Конфликт возник в июне 2020 года, когда агентство заявило о том, что председатель допускал систематические нарушения законодательства о государственном регулировании тарифов. По мнению ФАС, решения об установлении тарифов принимались необоснованно.
Свердловские власти отказывались снимать с должности Гришанова, а потому контракт был продлен.
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