Глава свердловской региональной энергетической комиссии был понижен в должности

Напомним, ранее отставки Гришанова требовала ФАС. Конфликт возник в июне 2020 года, когда агентство заявило о том, что председатель допускал систематические нарушения законодательства о государственном регулировании тарифов. По мнению ФАС, решения об установлении тарифов принимались необоснованно.