Новый рекорд: в Свердловской области за сутки от COVID-19 скончались десять человек
Сегодня, 13:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В регионе за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались десять пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Свердловской области.
По данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердились десять случаев смерти от инфекции, таким образом, жертвами коронавируса за весь период наблюдений стали 154 пациентов.
Отмечается, что всего заболевших в области 15 343, а вылечившихся — 9 522.
Также сообщается, что 181 пациент на данный момент находится в тяжелом состоянии, 159 — в реанимации, 75 подключены к аппаратам ИВЛ.
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