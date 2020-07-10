Новый рекорд: в Свердловской области за сутки от COVID-19 скончались десять человек

По данным оперативного штаба, за последние сутки подтвердились десять случаев смерти от инфекции, таким образом, жертвами коронавируса за весь период наблюдений стали 154 пациентов.

Отмечается, что всего заболевших в области 15 343, а вылечившихся — 9 522.