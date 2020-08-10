Бард Новиков отсудил у государства миллион рублей за обвинение по делу «Бухты Квинс»

Уголовное дело в отношении Новикова было прекращено.
Как рассказали изданию в пресс-службе областного суда, удовлетворение иска также означает реабилитацию Новикова. Однако решение суда пока в законную силу не вступило и в течение 10 суток его можно обжаловать.
По словам Новикова один миллион рублей является суммой, которую он потратил на адвоката, пока его обвиняли в мошенничестве. Он уточнил, что в реальности потратил больше.
Кроме того, шансонье рассказал о том, что он получил инвалидность, так как ему не давали возможности лечиться.
Следствие не давало мне возможность лечиться, тянули время, пока я практически не утратил возможность двигаться самостоятельно. Я получил инвалидность. Мои убытки исчисляются десятками миллионов рублей. Я ничего не прошу лишнего, я прошу только возместить то, что подтверждено договором с адвокатом, добиваюсь правды, защищаю честь и достоинство, сказал Новиков во время процесса.
Ранее бард уже подавал иск о реабилитации в московские суды, но получил отказ, так как подавать заявление необходимо по месту нахождения ответчика. Первый иск в Екатеринбурге был подан в мае 2020 года, но был получен отказ, так как не была указана сумма, потраченная на следственные действия. Решение было обжаловано в облсуде, а потому заявление снова было направлено на рассмотрение.