Бард Новиков отсудил у государства миллион рублей за обвинение по делу «Бухты Квинс»

Ранее бард уже подавал иск о реабилитации в московские суды, но получил отказ, так как подавать заявление необходимо по месту нахождения ответчика. Первый иск в Екатеринбурге был подан в мае 2020 года, но был получен отказ, так как не была указана сумма, потраченная на следственные действия. Решение было обжаловано в облсуде, а потому заявление снова было направлено на рассмотрение.