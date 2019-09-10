В этом году в Министерстве культуры создадут департамент театров

Сегодня Правительство уделяет большое внимание развитию театральной сферы. Успешно реализуются программы поддержки театров — «Театр — детям», «Театры малых городов», «Большие гастроли», Год театра. С аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта «Культура». Отрасль показывает устойчивую динамику роста. Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании Департамента театров,цитирует Мединского пресс-служба министерства.