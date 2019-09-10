В этом году в Министерстве культуры создадут департамент театров
До конца 2019 года при Министерстве культуры РФ будет создан Департамент театров. Об этом сообщила 10 августа пресс-служба Минкультуры со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского.
Сегодня Правительство уделяет большое внимание развитию театральной сферы. Успешно реализуются программы поддержки театров — «Театр — детям», «Театры малых городов», «Большие гастроли», Год театра. С аншлагами проходят многочисленные театральные фестивали. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта «Культура». Отрасль показывает устойчивую динамику роста. Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании Департамента театров,цитирует Мединского пресс-служба министерства.
В сообщении отметили, что функционировать департамент начнет до конца 2019 года, и создание подобного департамента особенно актуально в год театра. В ближайшее время Министерство культуры объявит открытый конкурс на должность руководителя департамента. В Российской Федерации на момент публикации функционируют 647 профессиональных театров, говорится в письме.