Екатеринбурженка чуть не лишилась 15 тысяч рублей за место в «удобном» детском саду

Писала в администрацию на предоставление свободных мест в детских садах ближе к дому. Но ждать ответа нужно было долго. И вдруг мне в соцсетях повстречалась «благодетельница», которая за плату в 15 тысяч рублей мне без проблем обещала зачислить моего ребёнка в желаемый садик, рассказала девушка.