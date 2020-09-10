Екатеринбурженка чуть не лишилась 15 тысяч рублей за место в «удобном» детском саду

Девушка почти согласилась произвести обмен местами за денежное вознаграждение, однако в последний момент заподозрила неладное.
Она рассказала, что ей предоставили место в другом районе. Возить туда ребенка неудобно.
Писала в администрацию на предоставление свободных мест в детских садах ближе к дому. Но ждать ответа нужно было долго. И вдруг мне в соцсетях повстречалась «благодетельница», которая за плату в 15 тысяч рублей мне без проблем обещала зачислить моего ребёнка в желаемый садик, рассказала девушка.
Она сказала, что начала переписываться с незнакомкой, которая настойчиво спрашивала номера нужных детских садов и предлагала направить туда документы. Причем решить вопрос она обещала без договоров. По ее словам, надо было только написать отказ от места в старом детском саду.
Девушка засомневалась в честности «благодетельницы» и начала искать информацию в интернете. Оказалось, что это одна из схем мошенничества.
В результате переписку с незнакомкой она прекратила.
Ранее в Нижнем Тагиле жертвой мошенников стала пенсионерка, которая лишилась 40 тысяч рублей. С ней связалась девушка, которая представилась сотрудницей банка и заявила, что на женщину оформляют кредит в 100 тысяч рублей. В результате лже-сотрудница уговорила пострадавшую предоставить ей данные банковской карты, с которой были сняты средства.