«Одни отговорки». В Нижнем Тагиле в доме на Юности месяц нет горячей воды

В Нижнем Тагиле жители дома на улице Юности, 39 уже месяц живут без горячей воды.

По словам одной из жительниц дома, вода была отключена 6 октября. Причиной стали затопленные колодцы. При этом, по ее словам, управляющая компания «Первый региональный оператор» и «Водоканал» отказываются решать проблему. «Первый региональный оператор», управляющая компания, говорит, что пока «Водоканал» не откачает эти колодцы — воды не будет. А «Водоканал» говорит, что это дело управляющей компании. В общем, как всегда одни отговорки. И никаких мер не принято, рассказала TagilCity.ru возмущенная жительница дома. В ООО «Водоканал-НТ» TagilCity.ru рассказали, что сегодня на место выезжала комиссия мэрии Нижнего Тагила и представителей организации. В МКД на улице Юности, 39 был порыв горячей воды, в связи с чем затопило подвальное помещение. Работы выполняла сама управляющая компания. Сеть водоотведения работает в штатном режиме,рассказали в «Водоканале». Там подчеркнули, что в нормативно-технической документации установлены требования к герметичности фундаментов и стен подвалов зданий, канализационных трубопроводов, фасонных элементов, ревизий, прочисток и стыковых соединений, которые должны соблюдать управляющие организации. При наличии подпоров на наружных сетях канализации затопление подвальных помещений может происходить по причине ненадлежащего содержания внутренней канализационной сети, которое проявляется в несоблюдении со стороны организации по обслуживанию жилищного фонда (управляющей организацией) установленных требований нормативно-технических документов к герметичности и иных требований (проведение осмотров, выполнение профилактических работ, планово-предупредительных ремонтов, гидроизоляции), пояснили в «Водоканале». Там добавили, что все заявки своевременно отрабатывались по звонку управляющей компании. В ООО «УК «Первый региональный оператор» прокомментировать ситуацию отказались. В Нижнем Тагиле «аварийка» перестала работать по ночам и выходным Напомним, ранее аварийная служба ООО «Водоканал-НТ» перешла на пятидневную рабочую неделю с 8.00 до 17.00. От граждан поступали жалобы на длительный срок выполнения заявок. В результате прокуратура Ленинского района проверила работу службы. Так, управляющая компания дома № 43 на улице Краснознаменная подала заявку об аварийной ситуации. К 20 августа подвалы дома затопило, но заявка была исполнена только 29 числа. Ведомство вынесло предписание «Водоканалу» об изменении графика работы до 25 октября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter