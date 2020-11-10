«Одни отговорки». В Нижнем Тагиле в доме на Юности месяц нет горячей воды

«Первый региональный оператор», управляющая компания, говорит, что пока «Водоканал» не откачает эти колодцы — воды не будет. А «Водоканал» говорит, что это дело управляющей компании. В общем, как всегда одни отговорки. И никаких мер не принято, рассказала TagilCity.ru возмущенная жительница дома.