Роспотребнадзор выявил нарушения по медобследованию работников «Водоканала»

Кроме того, установлено, что при организации и проведении медицинских осмотров учитываются не все вредные факторы производства. Так, ООО «Водоканал-НТ» не учитывает воздействие сероводорода, угарного газа, хлора, углекислого газа, работу на высоте в противогазе. Кроме того, не проводится психиатрическое освидетельствование.