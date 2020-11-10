Семьям Нижнего Тагила выплатили почти полмиллиарда рублей за рождение первенца

С января 2020 года программа материнского капитала была расширена. Теперь сертификат выдается семьям при рождении первого ребенка. Его сумма составляет 466 тысяч 617 рублей. Средства могут быть потрачены на строительство, ремонт или приобретение жилья, а также на образование детей и иные нужды.