Семьям Нижнего Тагила выплатили почти полмиллиарда рублей за рождение первенца

В Нижнем Тагиле более 900 семей получили материнский капитал за рождение первого ребенка, а общая сумма составляет почти пол миллиарда рублей, сообщает Управление Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле.

С января 2020 года программа материнского капитала была расширена. Теперь сертификат выдается семьям при рождении первого ребенка. Его сумма составляет 466 тысяч 617 рублей. Средства могут быть потрачены на строительство, ремонт или приобретение жилья, а также на образование детей и иные нужды. Уже 911 семей получили сертификаты. Общая сумма превысила 425 миллионов рублей. При этом оформляется сертификат автоматически. Данные о рождении ребенка передаются органами ЗАГС. После этого родителям высвечивается уведомление в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда.

