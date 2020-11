В Екатеринбурге банк получил штраф за отсутствие масок и термометрии

В Екатеринбурге отделение «Почта Банка» оштрафовали за нарушение санитарных правил, введенных с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает «КП-Екатеринбург».

С жалобой в Роспотребнадзор обратились клиенты банка. В пресс-службе областного суда сообщили, что специалисты провели административное расследование, которое показало, что в отделении отсутствует бесконтактный термометр, а также в течение дня повторный осмотр сотрудников на измерение температуры тела не проводился. Кроме того, в банке отсутствовал дозатор с антисептиком для обработки рук и дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. Также не было и бактерицидных облучателей воздуха. Контроль за соблюдением сотрудниками масочного режима не проводился. Теперь по решению суда «Почта Банку» предстоит выплатить 200 тысяч рублей. Защита организации просила прекратить производство по делу, так как отсутствует событие правонарушения. Однако судья решил, что выполнение всех санитарных правил уже после выявления нарушения, не является поводом для освобождения от ответственности. Напомним, в Нижнем Тагиле покупатели «Пятерочки» пожаловались на выдачу маски «напрокат». В результате Роспотребнадзор провел проверку в магазине. Факт не был подтвержден, однако выявились другие нарушения — отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал термометрии велся с нарушениями, в помещении дезинфекция проводилась просроченным средством, а также на площади магазина отсутствовал прибор по обеззараживанию воздуха. На магазин могут составить протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также возможно прекращение деятельности на срок до 90 дней. В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»

