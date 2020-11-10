В Екатеринбурге банк получил штраф за отсутствие масок и термометрии

Напомним, в Нижнем Тагиле покупатели «Пятерочки» пожаловались на выдачу маски «напрокат». В результате Роспотребнадзор провел проверку в магазине. Факт не был подтвержден, однако выявились другие нарушения — отсутствовал пятидневный запас защитных масок для сотрудников, журнал термометрии велся с нарушениями, в помещении дезинфекция проводилась просроченным средством, а также на площади магазина отсутствовал прибор по обеззараживанию воздуха. На магазин могут составить протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, а также возможно прекращение деятельности на срок до 90 дней.