В Нижнем Тагиле мужчину лишили водительских прав из-за параноидной шизофрении

В Нижнем Тагиле мужчину лишили водительских прав из-за параноидной шизофрении

Сегодня, 15:48ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле по иску прокуратуры Пригородного района мужчина был лишен водительских прав из-за медицинских показаний, сообщает ИА «Новый день».

Как сообщили изданию в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по итогам проверки был выявлен водитель, который страдает тяжелым психическим расстройством в форме хронической параноидной шизофрении. Он имел права на управление легковыми авто, небольшими и средними грузовиками, трициклами и квадроциклами.

В отношении мужчины в суд был направлен иск о лишении прав. Требования были удовлетворены в полном объеме.

Напомним, ночью 5 октября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла. Сотрудники ДПС заметили квадроцикл, который ехал на большой скорости. На требование об остановке гражданин не отреагировал и попытался скрыться. Экипаж ДПС пустился в погоню. В результате водителя удалось задержать. Им оказался 40-летний мужчина, которого в 2019 году лишили прав управления автомобилем за пьяное вождение. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. На данный момент решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

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