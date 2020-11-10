В Нижнем Тагиле мужчину лишили водительских прав из-за параноидной шизофрении

Напомним, ночью 5 октября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла. Сотрудники ДПС заметили квадроцикл, который ехал на большой скорости. На требование об остановке гражданин не отреагировал и попытался скрыться. Экипаж ДПС пустился в погоню. В результате водителя удалось задержать. Им оказался 40-летний мужчина, которого в 2019 году лишили прав управления автомобилем за пьяное вождение. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался. На данный момент решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.