Ибрагим Абдулкадыров поздравил тагильских полицейских с профессиональным праздником

Ибрагим Абдулкадыров поздравил тагильских полицейских с профессиональным праздником

Ибрагим Абдулкадыров поздравил тагильских полицейских с профессиональным праздником

Сегодня, 15:46
Общество
Фото: TagilCity.ru
Главный полицейский Нижнего Тагила поблагодарил коллег за самоотверженность и преданность делу, а также пожелал им успехов в службе.

День полиции — это особенный праздник людей в погонах, которые несут свою службу круглосуточно, подчеркнул начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Полковник отметил, что требования к сотрудникам полиции повышаются регулярно, поэтому правоохранители должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы Нижний Тагил стал еще безопаснее.

Работа всех служб и подразделений Межмуниципального управления позволила стабилизировать криминальную ситуацию в Нижнем Тагиле и Пригородном районе и создать условия для контроля над ней. Принимались все необходимые меры для того, чтобы сделать наш город более безопасным для проживания. В этот торжественный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга — в борьбе с преступностью ради стабильности государства и будущего наших детей, подчеркнул Ибрагим Абабакарович.

Отдельно главный тагильский полицейский отметил ветеранов МВД, которые до сих продолжают служить отечеству — дают ценные советы подрастающему поколению. С праздником полковник поздравил и членов семей полицейских.

Выражаю твердую уверенность в том, что личный состав Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» сделает все возможное для дальнейшего укрепления позиций, и будет по-прежнему занимать ведущее место в решении задач, стоящих перед органами внутренних дел, подытожил полковник Абдулкадыров.

Редакция TagilCity.ru присоединяется к поздравлению. В свою очередь мы хотим поблагодарить всех полицейских за нелегкий труд, надежность и спокойствие в наших домах и Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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