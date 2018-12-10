Нижний Тагил удостоен трех наград национальной премии в области событийного туризма

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в совете представителей муниципалитетов Свердловской области. Главы рассмотрели вопросы безопасности экологии, соцподдержки незащищенных слоев населения, а также обозначили основные направления деятельности на 2019 год.

В рамках правительственного собрания состоялось чествование победителей нацпремии Russian Event Awards-2018 в области туризма.

Из всех субъектов РФ Свердловская область заняла II место, а Нижний Тагил получил 3 призовых места. За 2018 год было подано около шестисот заявок из шестидесяти регионов России.

Пресс-служба мэрии города сообщила, что Нижний Тагил презентовал три направления: календарь событийных мероприятий, городской центр развития туризма, всесезонный курорт «Гора Белая». По итогам национальной премии, первый проект стал лучшим в номинации «Лучший муниципальный календарь событий туризма», центр развития туризма получил II место в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ – организатор событий», а комплекс «Гора Белая» удостоен дипломом II степени в направлении «Лучшая площадка для проведения мероприятий по туризму».

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила сказал, что правительство находит способы для привлечения туристов в город, а также создает все условия для комфортного пребывания. Он также подчеркнул, что призовые места в рамках нацпремии должны мотивировать тагильчан сделать все, чтобы туристы захотели побывать в городе.