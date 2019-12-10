Нижний Тагил получит 546 миллионов рублей на создание музея Демидовых и «Гору Белую»

400 миллионов рублей выделено на музей и 146 миллионов предназначены для «Горы Белой». Кроме того, 84 миллиона рублей будет выделено на формирование центра WorldSkills.

Свердловское Заксобрание приняло проект бюджета на 2020 год во втором чтении. Общий объем доходов составит 267 миллиардов рублей. Планируемые расходы — 296,6 миллиардов рублей.

Как сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Терешков, принято всего 25 поправок. В частности, были увеличены доходы бюджета от приватизации и НДФЛ.

Более того, планируется направить 200 миллионов рублей на развитие коммунальной инфраструктуры и 107 миллионов на поддержание скорой помощи. В общей сложности, дополнительное финансирование будет выделено 39 муниципалитетам.