В Екатеринбурге заброшенную больницу в центре города могут продать за один рубль
Власти Свердловской области не исключают возможность продажи заброшенной больницы в центре Екатеринбурга за один рубль, так как крупные застройщики не проявляют интерес к объекту, сообщает «ФедералПресс».
Об этом рассказал изданию вице-губернатор Свердловской области Сергей Зырянов.
Здание будет выставлено на торги, скорее всего, начальная цена будет рубль, пояснил он.
Планируется, что памятник архитектуры будет продан вместе с участком, который уйдет по рыночной стоимости.
Зырянов объяснил, что перед продажей будет проведена оценка состояния объекта. Условием сделки станет сохранение архитектурного облика больницы, то есть, здание нельзя снести и построить на его месте что-то новое, а также достраивать. Кроме того, вице-губернатор отметил, что потенциальные покупатели уже имеются.
Заброшенная больница в центре Екатеринбурга включена в программу приватизации областного имущества на следующий год. Сегодня поправки в документ были одобрены свердловским заксобранием.