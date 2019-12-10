В Екатеринбурге заброшенную больницу в центре города могут продать за один рубль

Об этом рассказал изданию вице-губернатор Свердловской области Сергей Зырянов.

Здание будет выставлено на торги, скорее всего, начальная цена будет рубль, пояснил он.

Планируется, что памятник архитектуры будет продан вместе с участком, который уйдет по рыночной стоимости.

Зырянов объяснил, что перед продажей будет проведена оценка состояния объекта. Условием сделки станет сохранение архитектурного облика больницы, то есть, здание нельзя снести и построить на его месте что-то новое, а также достраивать. Кроме того, вице-губернатор отметил, что потенциальные покупатели уже имеются.