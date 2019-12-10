В Нижнем Тагиле сотрудника РЖД осудили за мошенничество на сумму 90 тысяч рублей
Сегодня, 14:08ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле, 32-летний работник РЖД был осужден за мошенничество на сумму в 90 тысяч рублей, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина обманом выманил деньги у контратника из ракетной части ЗАТО Свободный. В обмен он пообещал помочь ему получить водительское удостоверение.
Сначала тагильчанин попросил 40 тысяч рублей за содействие в оформлении документов. Затем он потребовал еще 9000 на подготовку медицинской справки. Позднее пострадавший передал еще 37,5 тысяч рублей. Когда последняя сумма была передана, обвиняемый перестал выходить на связь, а контрактник обратился в полицию.
На суде обвиняемый признался и раскаялся в содеянном, а также возместил пострадавшему ущерб. При вынесении приговора было учтено, что мужчина воспитывает двух несовершеннолетних детей. Его приговорили к обязательным работам по благоустройству города.
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