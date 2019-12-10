В Нижнем Тагиле сотрудника РЖД осудили за мошенничество на сумму 90 тысяч рублей

Мужчина обманом выманил деньги у контратника из ракетной части ЗАТО Свободный. В обмен он пообещал помочь ему получить водительское удостоверение.

Сначала тагильчанин попросил 40 тысяч рублей за содействие в оформлении документов. Затем он потребовал еще 9000 на подготовку медицинской справки. Позднее пострадавший передал еще 37,5 тысяч рублей. Когда последняя сумма была передана, обвиняемый перестал выходить на связь, а контрактник обратился в полицию.