В Екатеринбурге взломали страницу детского психолога на сайте электронного школьного дневника. На ней заменили ссылку на рекламу подмосковных девушек, оказывающих интим-услуги.

На портале «Сетевой город. Образование», где ведут дневники и журналы екатеринбургские школы, появилась реклама услуг для взрослых, сообщает Ура.ру со ссылкой на родителей детей. Отмечается, что вход на портал предоставляется только школьникам, педагогам, родителям и сотрудникам управления образования. Для этого вводится логин и пароль. В департаменте образования города пояснили, что ссылка была опубликована злоумышленниками, которые взломали сайт психолога. Ссылка уже удалена.

