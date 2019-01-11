Местоположение пропавших детей могут разрешать определять по мобильной связи без суда

В России состоялось первое чтение законопроекта Яровой. В нем появился пункт, согласно которому спасатели и поисковики могут получить возможность запросить информацию о месторасположении мобильного телефона пропавшего ребенка без разрешения суда.

Однако по словам самих спасателей, данная поправка недостаточна, чтобы расширить возможности поисковых отрядов для спасения жизней.

Выглядит это так: вот вышка и вот азимут. Для многих это направление в котором потеряшка. На самом деле это середина сектора ретранслятора, угол которого обычно 120°. То есть от базовой станции на десятки км, на всю ширину раскинутых рук. Обычно мы и так знаем направление, куда ушел потеряшка. Для спасения нужна большая точность, рассказал на своей странице в социальной сети председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Кроме того, прежде чем получить какую-либо информацию от операторов, необходимо располагать письменным согласием родителей и владельцев контракта.

По словам Сергеева, за период с июля 2017 года, когда поисковый отряд обращался к президенту с данной проблемой, погибли 70 человек.

Есть такие штуки - виртуальные базовые станции, которые можно поместить на спину спасателю, в машину, на вертолет, на беспилотник. Они дадут понять до метра расположение пропавшего. Ими пользуются все страны. А мы нет. И люди продолжают умирать, рассказал председатель «Лиза Алерт».