Житель Екатеринбурга попросил главу СК помощь его четырехлетней дочери

Житель Екатеринбурга попросил главу СК помощь его четырехлетней дочери

Житель Екатеринбурга попросил главу СК помощь его четырехлетней дочери

Сегодня, 08:57
Общество
Фото: pixabay.com
Екатеринбуржец Валерий Бауэр через социальную сеть Instagram обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой о помощи четырехлетней дочери.

Свердловчанин Валерий Бауэр развелся со своей женой. Рассмотрев дело об определении места жительства ребенка, суд оставил его дочь с матерью. Мужчина уверяет, что у малышки имеются проблемы со здоровьем. А экс-супруга, с которой у него конфликт, всячески мешает получению квалифицированной медицинской помощи. Вот и решил он, родной биологический отец, обратиться к Александру Бастрыкину, главе Следственного Комитета России.

В своем Instagram житель столицы Среднего Урала пишет следующее. Во время родов дочь получила травму шейного отдела позвоночника, и в дальнейшем, с развитием детского организма, это привело к проблемам в части неврологии. Отец уверяет, что пытается помочь с лечением, но безрезультатно. Сделать этого не дают бабушка и бывшая жена. Сводить ребенка на массаж и другие необходимые процедуры — проблема. Увидеться с дочерью лишний раз — тоже.

В ведомствах, от ПДН до прокуратуры, мужчине не верят. Причину этого Валерий Бауэр видит в коварстве бывшей тещи. Она с его слов, созвала консилиум. Врачи определили, что ребенок совершенно здоров. И не усмотрели причин для лечения.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
помощьотецинвалидконфликтмедицинская помощьдочь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы