Житель Екатеринбурга попросил главу СК помощь его четырехлетней дочери

Свердловчанин Валерий Бауэр развелся со своей женой. Рассмотрев дело об определении места жительства ребенка, суд оставил его дочь с матерью. Мужчина уверяет, что у малышки имеются проблемы со здоровьем. А экс-супруга, с которой у него конфликт, всячески мешает получению квалифицированной медицинской помощи. Вот и решил он, родной биологический отец, обратиться к Александру Бастрыкину, главе Следственного Комитета России.
В своем Instagram житель столицы Среднего Урала пишет следующее. Во время родов дочь получила травму шейного отдела позвоночника, и в дальнейшем, с развитием детского организма, это привело к проблемам в части неврологии. Отец уверяет, что пытается помочь с лечением, но безрезультатно. Сделать этого не дают бабушка и бывшая жена. Сводить ребенка на массаж и другие необходимые процедуры — проблема. Увидеться с дочерью лишний раз — тоже.
В ведомствах, от ПДН до прокуратуры, мужчине не верят. Причину этого Валерий Бауэр видит в коварстве бывшей тещи. Она с его слов, созвала консилиум. Врачи определили, что ребенок совершенно здоров. И не усмотрели причин для лечения.