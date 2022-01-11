Житель Екатеринбурга попросил главу СК помощь его четырехлетней дочери

В своем Instagram житель столицы Среднего Урала пишет следующее. Во время родов дочь получила травму шейного отдела позвоночника, и в дальнейшем, с развитием детского организма, это привело к проблемам в части неврологии. Отец уверяет, что пытается помочь с лечением, но безрезультатно. Сделать этого не дают бабушка и бывшая жена. Сводить ребенка на массаж и другие необходимые процедуры — проблема. Увидеться с дочерью лишний раз — тоже.