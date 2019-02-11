Екатеринбуржец осужден на три года за кражу 11 велосипедов из подъездов домов
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбуржец похитил 11 велосипедов в Заречном. Суд приговорил его к трем годам колонии.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Екатеринбурга, находясь в Заречном, совершил серию краж велосипедов. За несколько дней он похитил 11 велосипедов из подъездов жилых домов.
Всего от действий злоумышленника пострадали 12 человек, ущерб, который он нанес своими действиями, составил 160 тысяч рублей.
На момент совершения краж у мужчины была не погашена судимость за тяжкое преступление. Суд назначил похитителю велосипедов три года колонии с ограничением свободы на один год. Кроме того, в адрес восьми потерпевших назначена выплата ущерба в размере более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей