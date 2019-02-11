Екатеринбуржец осужден на три года за кражу 11 велосипедов из подъездов домов

Всего от действий злоумышленника пострадали 12 человек, ущерб, который он нанес своими действиями, составил 160 тысяч рублей.

На момент совершения краж у мужчины была не погашена судимость за тяжкое преступление. Суд назначил похитителю велосипедов три года колонии с ограничением свободы на один год. Кроме того, в адрес восьми потерпевших назначена выплата ущерба в размере более 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.