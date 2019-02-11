Конкурс короткометражного кино объявлен в Нижнем Тагиле

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Тагильчане в возрасте от 14 до 40 лет могут принять участие в конкурсе короткометражного кино, который организован в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 1 февраля по 1 июля 2019 года жители Нижнего Тагила в возрасте от 14 до 40 лет могут стать участниками конкурса короткометражного кино. От одного автора принимаются не более трех работ. Продолжительность авторского произведения не должна превышать по продолжительности 30 минут. Работы принимаются в формате mkv, vob, avi, mpeg4 вместе с заполненной заявкой в Нижнетагильском музее изобразительных искусств по адресу улица Уральская, 7, кабинет 7 или по электронной почте artmnt_mass@mail.ru.
В период с 1 июля по 15 августа 2019 года экспертный совет определит победителей конкурса. Награждение и показ лучших короткометражных фильмов запланированы на 19 сентября 2019 года, сообщает Центр развития туризма города Нижний Тагил.
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