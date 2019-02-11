Конкурс короткометражного кино объявлен в Нижнем Тагиле

С 1 февраля по 1 июля 2019 года жители Нижнего Тагила в возрасте от 14 до 40 лет могут стать участниками конкурса короткометражного кино. От одного автора принимаются не более трех работ. Продолжительность авторского произведения не должна превышать по продолжительности 30 минут. Работы принимаются в формате mkv, vob, avi, mpeg4 вместе с заполненной заявкой в Нижнетагильском музее изобразительных искусств по адресу улица Уральская, 7, кабинет 7 или по электронной почте artmnt_mass@mail.ru.