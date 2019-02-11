Представители ОНФ обнаружили 320 несанкционированных свалок в Свердловской области
11 февраля, 19:02ОбществоФото: pixabay.com
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Представители ОНФ обнаружили 320 несанкционированных свалок в регионе. Ответственность за ликвидацию в настоящий момент возложена на региональных операторов.
Представители Общероссийского народного фронта выявили 320 очагов несанкционированного скопления отходов. Они должны быть включены в схему, составленную Минэнергетики и ЖКХ региона. В настоящий момент на карте значатся более 400 свалок.
С 1 января 2019 года ликвидация нелегальных точек стала обязанностью региональных операторов, сообщает «Новый день».
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