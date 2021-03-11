130 тысяч требует тагильский КРЗ от «Водоканал-НТ» через суд

Напомним, в марте 2020 года НТКРЗ был признан банкротом. В 2018 году в Арбитражный суд поступило несколько заявлений об этом. Тогда завод выставил на продажу здание общежития за девять миллионов рублей и детский сад за 18,3 миллиона рублей. По данным на июль 2019 года задолженность предприятия составляла 2,5 миллиарда рублей.