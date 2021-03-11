«Будка раздора» и иск больнице на миллион. Итоги дня в Свердловской области

«Будка раздора» и иск больнице на миллион. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru

ОМОН на парковке и иск больнице на миллион. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 11 марта.

В Екатеринбурге предприниматель незаконно захватил территорию парковки у ЖК «Московский квартал», поставил там будку для сбора денег и шлагбаум. Жильцы и управляющая компания обратились в администрацию Ленинского района. После проведенной прокуратурой проверки выяснилось, что документы бизнесмена не имеют законной силы. Хозяин намеревался собирать с жильцов за парковку по 2,5 тысячи рублей ежемесячно. При разговоре собственников и владельца будки чуть не произошла драка, на место приезжали полиция и ОМОН. Сегодня предприниматель увез будку, жильцы отстояли право на бесплатную парковку.

Екатеринбужцы, которые проживают в 94-летнем доме под снос на улице Стрелочников, судятся с администрацией города из-за суммы компенсации за жилье. Они не согласны с размером назначенной выплаты в сумме 38 тысяч рублей за квадратный метр, так как дом располагается в 500 метрах от станции метро «Уральская». Здание было признано аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2018 года. Мэрия подала на собственников квартир суд из-за отказа на выселение. Однако жильцы провели независимую экспертизу стоимости жилья, которая показала, что квартиры стоят значительно дороже, и подали встречный иск к администрации. Сейчас назначена судебная экспертиза.

В Нижнем Тагиле с 13 марта изменится движение автобусов маршрута № 23 «Вокзал — Смычка», это связано с предстоящей реконструкцией привокзальной площади. Теперь конечной остановкой станет ТЦ «Райт». Автобусы будут курсировать согласно расписанию с интервалом 10-15 минут. Тагильчане смогут уехать в обоих направлениях с 5.55 до 22.35.

Рентгенолог из Красноуфимска пытается отсудить у городской больницы один миллион рублей за работу с COVID-19. Врач обратилась в суд и получила первые выплаты за два месяца в конце декабря 2020 года. Она уверена, что ей полагаются деньги еще и по другим постановлениям с апреля по октябрь 2020 года. Однако руководитель больницы считает, что рентгенолам выплаты не положены, потому что они работают с больными в отдельном кабинете и не контактируют с ними. После подачи иска в суд из Минздрава в медучреждение приехал юрист и изъял табели за ноябрь и декабрь 2020 года. В результате выплаты были сделаны. По словам главврача, период с апреля по октябрь является спорным по выплатам, так как точную формулировку списка получателей уточнили в Минздраве только в ноябре прошлого года.

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