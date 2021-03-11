Как игра на выживание: на глазах у жильцов дом разваливается на части в Нижнем Тагиле

В Сухоложском поселке Нижнего Тагила постепенно разрушается аварийный дом по улице Боровая, 37. Дом попал в перечень объектов под снос в 2018 году, но жильцы опасаются, что всех завалит еще до переселения.

Дом, на условия проживания в котором жалуются жители, на основании заключения межведомственной комиссии признали аварийным еще в октябре 2018 года. Управление жилищного и коммунального хозяйства займется мониторингом состояния несущих конструкций и дома до его расселения. Девятого марта в этом доме в очередной раз прорвало трубу. Парило, как в бане. Затем у нас в квартире побежал потолок. Поливало отлично. Приехали ребята, устранили проблему - перекрыли стояк, сообщила Анастасия. Жительница рассказала, что в начале марта в одной из брошенных квартир также прорвало трубу. Вызванные слесари отключили отопление и уехали по другим вызовам. Многоквартирный дом несколько дней стоял без отопления и горячей воды. Жители из-за холода и сырости часто заболевают - им не помогают и обогреватели. Фото: Анастасия Хараманская Как говорит Анастасия, построенный в пятидесятых годах прошлого столетия дом потихоньку разваливается на части. Сейчас в квартирах постоянно держится сырость, вонь и плесень. Рушатся подоконники, потолок, проваливаются полы в подъездах, заклинивает двери. Даже попытка Анастасии сделать ремонт в детской комнате не увенчалась успехом, потому что наклеенные обои отпали на следующий день. В покупке новой мебели женщина не видит смысла, так как есть вероятность, что она быстро испортится. Рядом с домом проходит автомобильная дорога, по которой постоянно ездят грузовые автомобили, и пыль с нее летит в окна, как сообщила TagilCity.ru Анастасия. В 2020 году администрация города проводила конкурс по выбору управляющей организации для дома на Боровой, 37. На данное время в доме осталось четыре жилые квартиры из восьми. Сказали в 2026 будут расселять. Так мы не доживем, нас тут завалит всех. Как тут жить? беспокоится тагильчанка. Жильцы намерены записаться на прием к главе города Владиславу Пинаеву и показать ему все заявления, фотографии и видео разваливающегося дома. 112 аварийных домов будут снесены в Тагиле и ближайших селах (список по районам)

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