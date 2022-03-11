С предложением о привлечении добровольцев на Украину согласился Путин

По его словам, если есть такие люди, которые готовы на добровольной основе и «тем более не за деньги» приехать и помочь людям на Донбассе, то им нужно пойти навстречу и помочь отправиться в зону боевых действий.
Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Совбеза. По его словам, Запад не скрывает, что для участия в конфликте собирает наемников и делает это открыто. При этом, добавил Путин, они пренебрежительно относятся к нормам международного права.
Кроме того, он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о передаче в Донбасс трофейной техники западного производства.