С предложением о привлечении добровольцев на Украину согласился Путин

С предложением о привлечении добровольцев на Украину согласился Путин
С предложением о привлечении добровольцев на Украину согласился Путин
Сегодня, 13:40ОбществоФото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

По его словам, если есть такие люди, которые готовы на добровольной основе и «тем более не за деньги» приехать и помочь людям на Донбассе, то им нужно пойти навстречу и помочь отправиться в зону боевых действий.

Об этом президент заявил в ходе совещания с членами Совбеза. По его словам, Запад не скрывает, что для участия в конфликте собирает наемников и делает это открыто. При этом, добавил Путин, они пренебрежительно относятся к нормам международного права.

Кроме того, он поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу о передаче в Донбасс трофейной техники западного производства.

Сюжеты:
Операция на Украине
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