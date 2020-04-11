Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина

По его словам, все контакты президента осуществляются в режиме онлайн посредством видеоконференций, но самих мероприятий стало больше, чем в обычные дни.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что большинство сотрудников администрации президента, которые обеспечивают его деятельность, каждый день сдают тесты на коронавирус. Об этом сообщили «РИА-Новости».

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки увеличилось на 1683 человека. Общее количество зараженных составило 13 682 человека. При этом, в Свердловской области зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусом, их них пять случаев в Нижнем Тагиле.