Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина
Сегодня, 20:20ОбществоФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина отменное здоровье, хотя работы стало больше чем обычно. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, все контакты президента осуществляются в режиме онлайн посредством видеоконференций, но самих мероприятий стало больше, чем в обычные дни.
Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что большинство сотрудников администрации президента, которые обеспечивают его деятельность, каждый день сдают тесты на коронавирус. Об этом сообщили «РИА-Новости».
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки увеличилось на 1683 человека. Общее количество зараженных составило 13 682 человека. При этом, в Свердловской области зарегистрировано 74 случая заболевания коронавирусом, их них пять случаев в Нижнем Тагиле.
Карта распространения коронавируса в России
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