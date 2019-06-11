В Екатеринбурге «Комитет в защиту сквера» подал заявку о референдуме в избирком
Защитники сквера за Драмтеатром в Екатеринбурге направили в избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, сообщает интернет-издание Znak, со ссылкой на члена комитета Алексея Антонова.
Представители общественной организации «Комитет в защиту сквера» уже зарегистрировали документ в приемной избирательной комиссии. По мнению инициативной группы в составе 12 человек, на местный референдум необходимо вынести следующий вопрос: «В целях решения непосредственно населением муниципального образования «город Екатеринбург» вопроса местного значения городского округа «утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования» в части определения статуса земельного участка по адресу Свердловская область, город Екатеринбург, в районе Октябрьской площади, кадастровый номер участка 66:41:0301901:245 выберите один из вариантов ответа».
Предлагается два варианта ответа:
- «За сквер» (вы за восстановление у земельного участка статуса «земель общего пользования» (ТОП-1) с целью сохранения на нем благоустроенного сквера?);
- «За храм» (Вы за сохранение у земельного участка статуса «земли религиозного назначение (ЦС-5)» с целью размещения на нем Собора во имя святой Великомученицы Екатерины?).
После регистрации документа, согласно законодательству, комиссия избиркома должна создать рабочую группу, которая проверит документацию и в течение 10 дней. В случае, если документы активистов будут соответствовать закону, то рабочая группа одобрит их и направит для оценки формулировки вопросов в гордуму. Далее, если инициативная группа предоставит в избирком 53 905 подписей жителей Екатеринбурга, документы будут переданы в гордуму, которая объявит референдум.
Напомним, председатель избиркома Илья Захаров заявил, что на проведение референдума по строительству храма святой Екатерины потребуется 130 миллионов рублей. Кроме того, он заявил, что на организацию референдума уйдет полгода, а если он не состоится, то следующий можно будет провести не ранее, чем через два года.