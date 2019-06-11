В Екатеринбурге «Комитет в защиту сквера» подал заявку о референдуме в избирком

Представители общественной организации «Комитет в защиту сквера» уже зарегистрировали документ в приемной избирательной комиссии. По мнению инициативной группы в составе 12 человек, на местный референдум необходимо вынести следующий вопрос: «В целях решения непосредственно населением муниципального образования «город Екатеринбург» вопроса местного значения городского округа «утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования» в части определения статуса земельного участка по адресу Свердловская область, город Екатеринбург, в районе Октябрьской площади, кадастровый номер участка 66:41:0301901:245 выберите один из вариантов ответа».

Предлагается два варианта ответа:

«За сквер» (вы за восстановление у земельного участка статуса «земель общего пользования» (ТОП-1) с целью сохранения на нем благоустроенного сквера?); «За храм» (Вы за сохранение у земельного участка статуса «земли религиозного назначение (ЦС-5)» с целью размещения на нем Собора во имя святой Великомученицы Екатерины?).

После регистрации документа, согласно законодательству, комиссия избиркома должна создать рабочую группу, которая проверит документацию и в течение 10 дней. В случае, если документы активистов будут соответствовать закону, то рабочая группа одобрит их и направит для оценки формулировки вопросов в гордуму. Далее, если инициативная группа предоставит в избирком 53 905 подписей жителей Екатеринбурга, документы будут переданы в гордуму, которая объявит референдум.