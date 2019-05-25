Лидер ДДТ Юрий Шевчук выступил за референдум по строительству Храма-на-Драме

Лидер ДДТ отметил, что любые конфликты в стране надо решать референдумом. Шевчук призвал власть прислушаться к мнению населения и решать вопрос мирным путем.

Серьезные вещи решаются референдумом, потому что пять-шесть чуваков, которые решают за сто сорок миллионов, это — бред! Они должны советоваться с людьми простыми, сказал музыкант.

Ранее конфликт о строительстве Храма-на-Драме прокомментировали президент России Владимир Путин, правительство Екатеринбурга и епархия. Противников возведения храма высмеял в своем творчестве Сергей Шнуров.