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Лидер ДДТ Юрий Шевчук выступил за референдум по строительству Храма-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Лидер ДДТ Юрий Шевчук выступил за референдум по строительству Храма-на-Драме

Сегодня, 17:37ОбществоФото: страница Юрия Шевчука
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