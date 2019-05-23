В Екатеринбурге защитники сквера готовят заявку на проведение референдума

Защитники сквера за Театром драмы в Екатеринбурге готовят заявку в избирательную комиссию города о регистрации инициативной группы для организации референдума о введении запрета на строительство в парках и скверах муниципалитета.

«Комитет спасения сквера» уже сформировал черновик ходатайства с перечнем примерных вопросов, сообщает Znak со ссылкой на юриста Ивана Волкова.

В данном документе будут подняты следующие вопросы:

Поддерживают ли горожане инициативу о сохранении сквера у Театра драмы?

Поддерживают ли запрет на капитальное строительство в границах сквера?

Поддерживают ли запрет на капитальное строительство во всех парках и скверах Екатеринбурга и Свердловской области?

В настоящий момент Комитет решает вопрос того, кто подаст заявку на проведение референдума. Одним из вариантов является подать заявку от общественной организации либо от инициативной группы.

Также «Комитет спасения сквера» направил приглашение войти в состав инициативной группы представителям Фонда святой Екатерины.