В Екатеринбурге защитники сквера готовят заявку на проведение референдума
Противники строительства Храма-на-Драме планируют выступить с ходатайством о проведении референдума, сообщает интернет-издание Znak.
Защитники сквера за Театром драмы в Екатеринбурге готовят заявку в избирательную комиссию города о регистрации инициативной группы для организации референдума о введении запрета на строительство в парках и скверах муниципалитета.
«Комитет спасения сквера» уже сформировал черновик ходатайства с перечнем примерных вопросов, сообщает Znak со ссылкой на юриста Ивана Волкова.
В данном документе будут подняты следующие вопросы:
- Поддерживают ли горожане инициативу о сохранении сквера у Театра драмы?
- Поддерживают ли запрет на капитальное строительство в границах сквера?
- Поддерживают ли запрет на капитальное строительство во всех парках и скверах Екатеринбурга и Свердловской области?
В настоящий момент Комитет решает вопрос того, кто подаст заявку на проведение референдума. Одним из вариантов является подать заявку от общественной организации либо от инициативной группы.
Также «Комитет спасения сквера» направил приглашение войти в состав инициативной группы представителям Фонда святой Екатерины.
Напомним, протесты против строительства Храм-на-Драме начались после того, как 13 мая вокруг сквера на Октябрьской площади появился забор, препятствующий входу горожан на территорию парка. После публичного обращения Владимира Путина к свердловским властям с просьбой прислушаться к мнению общественности был проведен опрос. Согласно его результатам 74% респондентов считают сквер неудачным местом для строительства Собора святой Екатерины. После обнародования результатов опроса Евгений Куйвашев попросил убрать сквер за Театром драмы из списка предлагаемых мест для строительства храма.