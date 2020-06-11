В Нижнем Тагиле перекроют на лето улицу Серова из-за ремонта моста на проспекте Мира
Сегодня, 14:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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С 12 июня до 1 сентября будет перекрыта часть улицы Серова, от улицы Пархоменко до улицы Грибоедова. Ограничение связано с началом ремонтных работ моста на проспекте Мира, сообщает АН «Между Строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ремонт перехода возьмет на себя компания «УБТ-Сервис». Общая его стоимость составляет 31 миллион рублей. В ближайшее время планируется приступить к работам. К концу лета планируется сдача объекта. Гарантия на путепровод составит восемь лет.
Ранее мэрия Нижнего Тагила уже планировала ремонт моста, разместив тендер на сайте госзакупок в 2018 году. Но позднее Владислав Пинаев сообщил, что проект требует доработки.
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