Тагильчанин попал под суд за нелегальную регистрацию почти трех десятков мигрантов

В Екатеринбурге будут судить двух жителей Свердловской области. Один из них 51-летний уроженец Нижнего Тагила, а второй — 53-летний житель Горького, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчин обвиняют в организации незаконной миграции. В период с июня по декабрь прошлого года они нелегально зарегистрировали на территории страны 29 мигрантов, прибывших из-за рубежа. Кроме того, они создали условия для незаконного въезда и пребывания 22 иностранцев путем оформления ложной документации о цели прибытия. В частности, они указывали, что иностранцы прибывают для учебы, но фактически они работали. В результате на двух подозреваемых завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит им за совершенное преступление — до семи лет лишения свободы. В начале сентября суд назначил екатеринбурженке наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет 541 иностранного гражданина. Женщина в течение трех месяцев за денежное вознаграждение прописывала иностранцев в своей квартире.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter