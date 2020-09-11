Тагильчанин попал под суд за нелегальную регистрацию почти трех десятков мигрантов

Тагильчанин попал под суд за нелегальную регистрацию почти трех десятков мигрантов

Сегодня, 12:47ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге будут судить двух жителей Свердловской области. Один из них 51-летний уроженец Нижнего Тагила, а второй — 53-летний житель Горького, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчин обвиняют в организации незаконной миграции. В период с июня по декабрь прошлого года они нелегально зарегистрировали на территории страны 29 мигрантов, прибывших из-за рубежа.

Кроме того, они создали условия для незаконного въезда и пребывания 22 иностранцев путем оформления ложной документации о цели прибытия. В частности, они указывали, что иностранцы прибывают для учебы, но фактически они работали.

В результате на двух подозреваемых завели уголовное дело и направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит им за совершенное преступление — до семи лет лишения свободы.

В начале сентября суд назначил екатеринбурженке наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет 541 иностранного гражданина. Женщина в течение трех месяцев за денежное вознаграждение прописывала иностранцев в своей квартире.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
судмигрантыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы