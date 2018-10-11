Бухгалтеру ООО «ДиетДар» в Екатеринбурге грозит 10 лет за хищение 1,1 млн рублей

По версии следствия, с ноября 2017 года по июнь 2018 года жительница Екатеринбурга по устной договоренности с директором предприятия выполняла функции бухгалтера.

Женщина, воспользовавшись отключением сервиса оповещений банка о передвижении средств, совершила около 26 операций по переводу денег на счет родственника под видом оплаты договоров грузоперевозки на сумму более 935 тыс. рублей.

Также злоумышленница, имея доступ к системе дистанционного обслуживания расчетного счета, перевела деньги предприятия на счет своей матери.

Далее женщина с помощью своей сестры, не подозревавшей о намерениях обвиняемой, перевела часть средств третьим лицам, часть – обналичила в банкоматах.

Общая сумма ущерба, который понесло предприятие общественного питания, составила 1,1 млн рублей.