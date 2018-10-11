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Бухгалтеру ООО «ДиетДар» в Екатеринбурге грозит 10 лет за хищение 1,1 млн рублей
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бухгалтеру ООО «ДиетДар» в Екатеринбурге грозит 10 лет за хищение 1,1 млн рублей

Сегодня, 17:56Общество
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